بعد فضح أحمد السقا.. ولد الغلابة الحلقة 11 تشعل السوشيال ميديا

أثارت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ضمن الموسم الرمضاني، ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها على قناة mbc مصر الفضائية، إذ شهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث.



وخلال أحداث الحلقة، يقوم عيسى الغانم (أحمد السقا)، وفرح (مي عمر) بالاتفاق مع عبد القادر، بأن يعترف الأخير بقتل ضاحي (محمد ممدوح) بعدما شاهده يقتل سيده عزت (هادي الجيار)، ويتفقان على الأقوال التي سيقولانها أمام النيابة.



يعترف عبد القادر بأنه قتل عزت، واتفق مع فرح بأن يحصل على نصف ميراثها من عزت بعد أن تحمل مسئولية الجريمة وحده، ويقوم عيسى بفتح حزينة ضاحي ويأخذ فلاشات الميموري المدون عليها فيديوهاته وهو يضع المخدرات في الحقائب والأكياس، ويتخلص من تلك الفيديوهات برمي الفلاشات في الترعة.



وتختتم أحداث الحلقة، بذهاب صفية (انجي المقدم)، إلى النيابة، وتعترف على شقيقها عيسى، وتفضحه بأنه كان يتاجر مع ضاحي في المخدرات.



مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.