الدين لله والصيام للجميع.. مسيحى يقيم مائدة الرحمن فى رمضان ..فيديو

تعودت أن أصوم شهر رمضان الكريم مع المسلمين فهو له ذكريات خاصه معى منذ حرب 1973 حيث كنا نحارب فى شهر رمضان وكان كل العساكر والظباط صائمين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، هكذا يفسر عم جميل بنايوتى مدى تعلقه بشهر رمضان وقيامه بإعداد مائدة الرحمن كل عام ليفطر عليها الصائمون من المسلمين.



قامت كاميرا "صدى البلد" برصد مائدة الرحمن التى يقيمها جميل بنايوتي بأحد الأماكن فى شبرا ليفطر عليها الصائمون من المسلمين.



في البداية يقول "بنايوتي" أنا كنت أعمل مدير عام الحسابات بجامعة عين شمس، موضحا أن شهر رمضان له الكثير من ذكريات معه، وتجعله يشعر بأنه شهر الانتصار والعزة والكرامة، لأنه كان أحد ضباط الجيش الثالث الذين حاربوا فى حرب أكتوبر 1973.



وأضاف "بنايوتي" أن من المعروف أن حرب أكتوبر 1973 كانت في شهر رمضان المبارك وكان كل العساكر والظباط صائمين سواء مسلمون أو مسيحيون ومنذ ذلك التاريخ وأنا ملتزم بالصوم في شهر رمضان مثلما كنا نفعل أثناء الحرب.



أضاف "بنايوتى": أنا قمت بالتبرع بالمحل الخاص بي لإقامة مائدة الرحمن في شهر رمضان وأطلقت عليها مائدة الوحدة الوطنية، وتعد هذه المائدة من أكبر الموائد التي تقام في شبرا، ويشارك فيها أهل المنطقة من الكبار إلى الصغار، ويقوم بإعداد الطعام طباخ مسئول عن المائدة، وتتكون وجبة الإفطار من مشروب رمضاني، واللحم والنشويات وخضار والسلطة والمخلل والحلويات.



أشار "بنايوتى" إلي أن هناك فكرة جديدة ينفذونها منذ عامين وهي عمود الأكل وجاءت تلك الفكرة بسبب أن هناك بعض الأشخاص لديهم عزة نفس شديدة تمنعهم من القدوم إلى مائدة الرحمن، فيقومون بإرسال أحد أفراد الأسرة ويتم وضع الطعام في العمود ويأخذون الطعام ليفطرون في منازلهم وفي اليوم التالي يأتون بنفس العمود حتي ينتهي شهر رمضان الكريم.