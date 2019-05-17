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منوعات

المحكمة تبرئ شاكيرا من تهمة السرقة

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:29 م
صدى البلد
مريم صليب
مثلت الفنانة شاكيرا أمام محكمة العاصمة الإسبانية مدريد في مارس الماضي بعد اتهامها بسرقة أغنية "لا بيسكيليتا" الشهيرة التي قدمتها مع المغني الكولومبي كارلوس فيفيس عام 2017.

ولكن بعد حوالي شهرين، برأت محكمة في مدريد النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا من تهمة السرقة التي وجهها لها الفنان ليفان كاستيانو فالديز بعد أن زعم أنها سرقت "لا بيسكيليتا" وحققت نجاحا كبيرا ووصلت لأكثر من مليار و300 مليون مشاهدة.

جدير بالذكر أن المحكمة الإسبانية أكدت أن الأغنية لم تستنسخ بأي طريقة بعد الاستناد إلى مجموعة من آراء النقاد في الوسط الفني وأن وجه الشبه بين الأغنيتين كان بالنص فقط وبأربع كلمات ويمكن أن تكون في أي أغنية آخرى ولا يثبت وجود نية سرقة.

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