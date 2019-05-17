الأعرض فى العالم .. جينيس تحتفي بكوبري محور روض الفرج .. صور

نشرت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية منشورًا على حسابها بموقع "فيسبوك"، أشادت فيه بتدشين مصر أعرض كوبري معلق في العالم، كجزء من محور روض الفرج.



وكتبت الموسوعة في منشورها "افتُتح في مصر رسميًا الأسبوع الماضي كوبري محور روض الفرج المعلق الأعرض، الذي سجل رقمًا قياسيًا باعتباره أعرض كوبري معلق في العالم، حيث يبلغ عرضه 67.3 مترًا (ما يساوي 220 قدمًا و9.6 بوصة)".



أضافت الموسوعة "يعبر الكوبري نهر النيل، وهو من تصميم شركة المقاولون العرب، وافتُتح في 15 مايو 2019".



أوضحت الموسوعة أنه "شارك في بناء الكوبري 4 آلاف مهندس وفني وعامل، وقد بُني بغرض تسهيل حركة المرور وسط القاهرة".



