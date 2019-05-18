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برلمان

برلماني: السياسة النقدية وراء هبوط سعر الدولار لأقل من 17 جنيها

السبت 18/مايو/2019 - 02:03 ص
الدولار
الدولار
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا يشيد فيه بأداء البنك المركزي المصري، وقدرته على إدارة السياسة النقدية بنجاح، مشيرًا إلى أن ذلك يعد سببًا رئيسيًا لهبوط سعر الدولار لأقل من 17 جنيها منذ عامين.

أضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي نجح بالفعل في تقليل حجم التضخم، لكن في المقابل هناك تحديات كبيرة تقف في طريق تخفيض الأسعار التي لم تصل لتطلعات المواطنين.

كانت بعثة الصندوق قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير، أصدر أمس، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن كانت ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

قال صندوق النقد الدولى - وفقا للبيان الصحفى المنشور على موقعه الإلكترونى-: (في الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع).

أوضح بيان صندوق النقد الدولى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سوبير لال قام بزيارة مصر في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

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