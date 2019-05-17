لاعبة تنس أمريكية تصاب بمرض نادر يحرمها من اللعب

أعلنت لاعبة التنس الأمريكية نيكول غيبس ذات الـ 26 عاما، إصابتها بمرض السرطان النادر في فمها، وذلك على حسابها الخاص على تويتر، وهو الأمر الذي منعها من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.



ووفقًا لما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن اللاعبة الشهيرة توجهت لطبيبها الشهر الماضي لفحص أسنانها بعد ظهور طفح وبقع حمراء على سطح الفم، لكن الفحوصات أظهرت إصابتها بنوع نادر من سرطان الفم وهو ورم الغدد اللعابية.



ومن المقرر أن تجري نيكول غيس عملية جراحية لإزالة الورم، كما كتبت أنها تريد أن تشارك قصة مرضها مع متابعيها كي يتمكنوا من رعاية أنفسهم بشكل أكبر ويأخذون حذرهم في حالة ظهور أي أعراض غريبة عليهم.



وسرطان الغدة اللعابية شكل نادر من أشكال السرطان تتشكل فيه الخلايا الخبيثة في أنسجة الغدد اللعابية والتي تصنع اللعاب وتطلقه في الفم، وتحدث هذه الأورام عادة في الغدد اللعابية التي تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بدون مجهر.