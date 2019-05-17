ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

لاعبة تنس أمريكية تصاب بمرض نادر يحرمها من اللعب

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:29 م
نيكول غيبس
نيكول غيبس
رشا عوني
أعلنت لاعبة التنس الأمريكية نيكول غيبس ذات الـ 26 عاما، إصابتها بمرض السرطان النادر في فمها، وذلك على حسابها الخاص على تويتر، وهو الأمر الذي منعها من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن اللاعبة الشهيرة توجهت لطبيبها الشهر الماضي لفحص أسنانها بعد ظهور طفح وبقع حمراء على سطح الفم، لكن الفحوصات أظهرت إصابتها بنوع نادر من سرطان الفم وهو ورم الغدد اللعابية.

ومن المقرر أن تجري نيكول غيس عملية جراحية لإزالة الورم، كما كتبت أنها تريد أن تشارك قصة مرضها مع متابعيها كي يتمكنوا من رعاية أنفسهم بشكل أكبر ويأخذون حذرهم في حالة ظهور أي أعراض غريبة عليهم.

وسرطان الغدة اللعابية شكل نادر من أشكال السرطان تتشكل فيه الخلايا الخبيثة في أنسجة الغدد اللعابية والتي تصنع اللعاب وتطلقه في الفم، وتحدث هذه الأورام عادة في الغدد اللعابية التي تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بدون مجهر.
لاعبة تنس أمريكية تصاب بمرض نادر يحرمها من اللعب
لاعبة تنس أمريكية تصاب بمرض نادر يحرمها من اللعب

ترشيحاتنا

حرب عالمية ثالثة.. إيران: سنرد على أي هجوم ضدنا بتدمير إسرائيل في نصف ساعة

دعاية لشركة ملابس.. محمد صلاح فى إعلان جديد برفقة ميسي وبوجبا.. فيديو

الحرام مابيدومش.. ضبط سارقي الـ 400 ألف جنيه بالدقهلية.. فيديو

مثير لإعجاب العالم .. موسوعة جينيس تحتفي بـ كوبري تحيا مصر .. صور

بحضور قادة القوات المسلحة ورجال الدولة .. الرئيس يؤدي صلاة الجمعة بـ المشير طنطاوي

سموم الإسكندرية تحذر الأهالي من انتشار لعبة تحدى الموت بين الاطفال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور