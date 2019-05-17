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محافظات

ضبط 117 مخالفة تموينية بالأقصر.. صور

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:40 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزاره التموين بالأقصر، أنه تم شن حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط كل ما هو مخالف، وذلك بالتنسيق مع مفتشي تموين الادارات التموينية التابعة للمديرية.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 117 محضرا و مخالفة تموينية وتشمل 14 مخالفة تصرف في 4 اطنان دقيق مخابز، و16 مخالفة غلق وتوقف مخابز، و 10 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة عدم نظافة، ومخالفة عدم وجود سجلات مخابز، و 11 مخالفة عدم وجود شهاده صحية، و 54 مخالفة عدم الاعلان عن الأسعار، و 4 مخالفات مجهولة المصدر، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز، ومخالفة عدم وجود ميزان، و 7 مخالفات ذبح خارج السلخانة.

وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ضبط 117 مخالفة تموينية بالأقصر.. صور
ضبط 117 مخالفة تموينية بالأقصر.. صور
ضبط 117 مخالفة تموينية بالأقصر.. صور
ضبط 117 مخالفة تموينية بالأقصر.. صور

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