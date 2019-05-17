إسراف وتبذير.. مصطفى حسني: العرب ينفقون أموالهم على التدخين

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن المال نعمة من أكبر النعم، ولو شكر الإنسان الله عليها تزداد، موضحًا أن التبذير هو الإنفاق في الحرام، والمبذرين هم إخوان الشياطين.



وأضاف "حسني"، خلال برنامج "رحلة حياة" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الجمعة، أن من ينفق في الحرام فهو يمول الشيطان.



ونوه إلى أن الله يكره أن يضيع الانسان ماله، لافتا إلى أن العرب ينفقون أموالا على السجائر أكثر من التعليم، والله سيحاسبنا على ذلك.

