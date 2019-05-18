هل تخسر أمريكا الحرب المحتملة أمام إيران.. في الهيمالايا حلفاء إيران قريبون من القوات الأمريكية.. خبير إيراني: طهران ستحارب واشنطن إذا فكرت مواجهتنا عسكريا

* لهذه الأسباب إيران وأمريكا لا ترغبان في الحرب

* أنظار العالم تتجه صوب بولتون وبومبيو باعتبارهما سيكونان فتيل الحرب

* سيناريو الحرب من وجهة نظر إيران





مع استمرار ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، أصبح الحوار العالمي مليئا بالمضاربات حول ما إذا كانت المواجهة العسكرية بين الدولتين من المحتمل أن تندلع، وإذا كان الأمر كذلك، فما العواقب التي قد تترتب على التركيبة الجيوسياسية الأوسع الشرق الأوسط.



بحسب تقرير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، لم يتضح بعد الاتجاه الذي تسير فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى.



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لا تتطلع إلى الوقوع في مواجهة عسكرية مع طهران.



وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان يرى أن مثل هذا الاحتمال أمر لا مفر منه ، أجاب ترامب "آمل أن لا" ، مضيفًا: "نحن لا نسعى إلى الحرب". علاوة على ذلك ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس أن ترامب أخبر وزير دفاعه بالوكالة، باتريك شاناهان ، أنه لا يرغب في تصعيد الأعمال العدائية مع إيران.



ومع ذلك، في حين توصل العديد من المحللين إلى استنتاج مفاده أن ترامب، الذي قامت حملته الانتخابية عام 2016 على إنهاء حروب الولايات المتحدة إلى الأبد، وأنه يكره أي صراع من هذا القبيل، فهناك مخاوف بشأن التأثير المحتمل لمجموعة من الأشخاص في إدارته الذين ربما يحاولون فرض رؤيتهم المتشددة على الرئيس.



تتكون هذه المجموعة من وزير الخارجية، مايك بومبو ، ومستشار الأمن القومي جون بولتون المعروف على نطاق واسع بأنه متحمس منذ فترة طويلة لتغيير النظام في طهران، ودافع ذات مرة عن مهاجمة البلاد في مقال افتتاحي عام 2015 بعنوان 'إيقاف قنبلة إيران وقصف إيران'.



من جانبهم ، واصل الإيرانيون التأكيد على أنهم لا يرغبون في الدخول في أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. فيما يشبه حديث ترامب، قال المرشد الإيراني علي خامنئي،إنه "لن تكون هناك حرب، فقد اختارت الأمة الإيرانية طريق المقاومة" هذا، نحن لا نبحث عن حرب، وهم (الولايات المتحدة) لا يفعلون ذلك أيضا".



ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن مسؤولين مثل بولتون، الذين يبدو أنهم على ثقة من أن الولايات المتحدة يمكنها توجيه عدد من الضربات العسكرية الخطيرة إلى إيران، إلى جانب الدعوة إلى اتخاذ إجراء من جانب حلفاء واشنطن في دول الخليج، قد يدفع الرئيس ترامب نحو طريق الحرب.



تحدثت "سبوتنيك" مع أحد خبراء السياسة الإيرانيين والمحلل محمد ماراندي لمناقشة الديناميكيات الموجودة والنتيجة الإقليمية المحتملة لأي حرب بين الأعداء الرئيسيين. الولايات المتحدة وإيران.



وقال ماراندي إن هناك شعورا في إيران أن الولايات المتحدة تقلل من شأن إيران وقدراتها وتستخف بها، وخاصة أشخاص مثل بومبيو وبولتون.



وربما يعتقد ترامب أيضًا أنه يمكن أن يحصل على تنازلات من إيران من خلال هذه السياسات المتطرفة التي يتم اتباعها حاليًا. لكنهم يلعبون لعبة خطيرة للغاية لأنه إذا كان هناك أي صراع عسكري دون شك ، فإن إيران سترد بشدة.



إن الأضرار التي يمكن أن تلحقها إيران بالولايات المتحدة وحلفائها هائلة ، وذلك ببساطة لأن الاقتصاد العالمي يعتمد على النفط والغاز في منطقة الخليج وإذا كان هناك صراع ، فلن يكون هناك النفط والغاز . إن الأمر لا يقتصر فقط على إغلاق مضيق هرمز، بل الأهم من ذلك أن أصول النفط والغاز المملوكة من قبل الدول التي تتحالف مع الولايات المتحدة أو حيث يكون لدى الولايات المتحدة قواعد لاستخدامها ضد إيران، سيتم تدمير كل تلك الأصول النفطية والغازية. لأنه يمكن الوصول إليها، بل يمكن الوصول إليها بسهولة بالنسبة للجيش الإيراني.



وتابع أنه بعد ذلك بالطبع، سيتحرك الحلفاء الإيرانيون عبر الحدود إلى العراق، وسيتم طرد الولايات المتحدة بسرعة كبيرة من البلاد. سيكون هناك كل أنواع العواقب المتخيلة التي تتجاوز الانتصار العسكري، لأنها ستكون عواقب اقتصادية وخيمة للغاية على الجميع. لذا فليس من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في لعب هذه اللعبة الخطيرة.



ويواصل أن إيران تأخذ الولايات المتحدة على محمل الجد، ويرجع ذلك إلى الغزو غير المشروع للعراق في عام 2003، حيث كانت إيران تستعد لمثل هذا الوضع المحتمل ، وهذا هو السبب في أن لديها قدرات دفاعية قوية إلى جانب منطقة الخليج وداخل منطقة الخليج ومن خلال بناء منشآت تحت الأرض بجانب الساحل والخليج وخليج عمان حيث لديها قدرات صاروخية هائلة بالإضافة إلى قدرات أخرى من أجل استخدامها للرد على أي تهديد محتمل.



وقال إنه تحدث فقط حتى الآن عن القدرات العسكرية، لكن حلفاء إيران موجودون في المناطق التي يتواجد فيها الأمريكيون، من جبال الهيمالايا إلى البحر المتوسط إلى آسيا الوسطى إلى البحر الأحمر، وإلى العرب من إيران وإلى جنوب إيران.



وأضاف: " هؤلاء الحلفاء أقوياء وهم قريبون جدًا من إيران ، لديك دول منتجة للنفط والغاز في شمال إيران ، وإلى الغرب من إيران ، وإلى جنوب إيران. لا أعتقد أننا سنرى أيًا منهم ينتج أي نفط إذا كانت هناك حرب ومن المحتمل أن يتم تدمير تلك المنشآت لسنوات عديدة. وهذا من شأنه أن يخلق كارثة اقتصادية عالمية. لست مضطرًا لقصف الولايات المتحدة ، فأنت بدلًا من ذلك أغلقت الاقتصاد الأمريكي".



وأشار إلى أنه من الواضح أن إيران لا تريد الحرب، ولهذا السبب بقيت إيران ضمن الاتفاق النووي رغم مغادرة الولايات المتحدة وعلى الرغم من سلوك الولايات المتحدة العدواني والمتطرف خلال العام الماضي، بقيت إيران ضمن خطة العمل المشتركة الشاملة. لكن في مرحلة ما سينتهي صبر إيران الاستراتيجي ، وعلى الأميركيين أن يحرصوا على عدم استفزازهم. لكن سلوك الولايات المتحدة تجاه الصين وروسيا ودول أخرى يدفع كل هذه البلدان سويًا. ترامب يعزل الولايات المتحدة لأنه ينظر إليه في جميع أنحاء العالم على أنه عدواني وغير عقلاني ويهدد الاستقرار العالمي. لذا فهو يخلق تقاربًا سياسيًا بين العديد من البلدان مما قد يؤدي إلى أشياء أخرى.

