حق الطفل في التعليم والأمن والسكن بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الرمضانية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث قام قصر ثقافة حلايب بإنشاد دينى فى نادى شباب حلايب الرياضى مع المنشد الأستاذ رجب أحمد يوسف المنشد وفرقته.



جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وأهالي المدينة، كما أعد القصر مسابقة عامة في الشخصيات والرموز الوطنية مع فضيلة الشيخ فراج أحمد سنوسى.



وعقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "التفكير والتدبير فى شئون المجتمع"، وتحدث المحاضر الشيخ بدرى بغدادى عن اهميه التفكير فى شئون الأسرة وما يترتب عليها من نجاح الأسرة وبالتالى ينهض المجتمع من خلال النواة الصغيرة له وهى الأسرة، أعقب ذلك فقرة ابتهال دينى أقامها الشيخ أحمد حسن، بينما أقام بيت ثقافة القصير بالتعاون مع جمعية أصدقاء أمراض الكلى بالقصير محاضرة تحت عنوان "حق الطفل في التعليم والأمن والسكن" والتي أقيمت بمقر الجمعية، وألقتها هدى عبدالرازق، والتي تحدثت فيها عن القوانين المنظمة لحقوق الطفل، وكيف أن المشرع ضمن من خلال هذه القوانين حقوق الطفل وألزم الجميع باحترام هذه الحقوق، من التعليم والصحة وفي بيئة سليمة تضمن له حياة صحية سليمة.



وأقام قصر ثقافة الشلاتين ليلة إنشاد دينى للشيخ محمد اسماعيل وذلك بمنطقه حجر الأساس بحضور عدد من الأهالي، كما نفذ قصر ثقافة ابورماد ورشة فنية للأطفال لرسم فانوس وزينة رمضان باستخدام ورق البريستول والألوان الفلوماستر والألوان الخشب.