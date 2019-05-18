منيو أسبوع جديد من رمضان.. أكلات بطريقة المحلات.. فيتوتشيني وأرز ريزو.. سلطة يونانية وتبولة في دقائق.. ودجاج ومكرونة بالمشروم للعزومات

هنفطر إيه انهاردة ؟ سؤال تطرحه كل الأمهات يوميًا على أسرتها، لتحتار فيما ستقدمه خلال أيام شهر رمضان على سفرتها، خاصة وأن هذا الشهر مرتبط عند المصريين بالأكلات المتنوعة والسفرة مختلفة الأصناف، وعادة ما تقدم الأمهات أطباق المحاشي والمشويات خلال الأيام الأولى، وبالتالي تصاب أسرتها بالملل من نوعية الطعام، ويشتهون أصنافًا جديدة.



ومع بدء أسبوع جديد من رمضان، يمكنك تقديم أكلات جديدة ومختلفة وسريعة التحضير أيضًا لأسرتك..



1- مكرونة فيتوتشيني

المكونات



كيلو مكرونة+ ملعقة كبيرة زيت ذرة + ملعقة صغيرة عسل ابيض + ملعقة صغيرة بودرة ثوم + طبق مشروم طازج شرائح + ملعقة كبيرة زبدة + ملعقة كبيرة دقيق + 2 كوب كريمة لباني + ملعقة كبيرة زعتر + ملح و فلفل و زعتر طازج



طريقة التحضير:



قومي أولًا بسلق المكرونة واتركيها جانبًا حتى تبرد، ثم ضيفي الدقيق مع الزبدة والزيت في وعاء على النار ، ثم ضيفي بودرة ثوم وملح وفلفل وزعتر وعسل على الخليط وقلبيه، وبعدها ضيفي المشروم، ثم اسكبي الخليط على المكرونة وضيفي لها رشة زعتر.



2- أرز ريزو



المكونات:

نصف كيلو أرز أبيض+ 2 بصلة متوسطة مفرومة + 6 فصوص ثوم كبيرة + ملعقه فلفل أسود+ نصف ملعقة فلفل أحمر حارمفروم + ملعقة كبيرة بهارات دجاج+ ملعقة كمون ناعم +ملح + فنجان مسطردة + ملعقة صغيرة كاري+ بيضة + صوص الباركيو الجاهز ( أو يمكنك إعداده بنفسك في المنزل).





الدجاج المقرمش: ربع كيلو فراخ بانيه مقطعة قطع صغيرة+ بصلة كبيرة + دقيق + فلفل وملح وكمون وفلفل حار للتبيل

طريقة التحضير:



شوحي الأرز في الزيت على النار لمدة دقائق وبعدها ضيفي البصل مع الأرز وقلبيه، ثم التوابل والملح والمسطردة والثوم واستمري في التقليب، واسكبي قدر من الماء على الأرز واتركيه ينضج على نار هادئة.



أما الدجاج، فقومي بوضع قطع البانيه في خلطة لاتتبيل بالبصل والبهارات ، وفي وعاء أخر ضعي الدقيق و البهارات والملح والفلفل الحار، ثم قومي بغمس قطع البانيه في البيض ثم الدقيق ثم اقليها في الزيت.



ضيفي الأرز بعد تسويته في طبق وضيفي فوقه قطع البانيه بعد تحميرها، ثم ضيفي صوص الباربكيو.



3- السلطة اليونانية

المكونات

٥٠ جرام زيتون كلاماتا +٢ ثمرة طماطم كبيرة+ ٣ ثمرات خيار+ بصلة متوسطة+ علبة جبن فيتا+ نصف كوب زيت زيتون + ٣ ملعقة خل بلسميك+ ملح وفلفل ٢+ ملعقة كبيرة زعتر



الطريقة:

في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا، ثم اخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميق ثم قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة، ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.



4- صدور دجاج بصوص المشروم

المكونات :

٢ صدور دجاج + نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود+ نصف ملعقة صغيرة ملح+ ملعقة كبيرة زيت+ كراث مفروم+ ١٥٠ جرام مشرووم+٢ ملعقة كبيرة عصير تفاح غير محلى+ مرقة دجاج +٢ فص ثوم مفروم+ ٢ ملعقة كبيرة كريمة طهي



الطريقة:

قومي أولًا بتتبيل الدجاج بالفلفل والملح، ثم ضعي الزيت على نار متوسطة وضيفي الدجاج وشوحيه على الجانبين، وبعد أن ينضج ضعيه في طبق منفصل واتركيه، ثم ضيفي في نفس الزيت الكراث وقلبيه لمدة دقيقة، وبعدها ضيفي المشروم ثم عصير التفاح وبعدها المرقة والثوم والكريمة، قلبي الصوص جيدًا ثم اسكبيه على شرائح الدجاج .



5- التبولة

المكونات:

نصف كوب برغل+ نصف كوب بقدونس مفروم + ربع كوب نعناع مفروم+ كوب بصل مفروم + ثمرة طماطم كبيرة+ نصف كوب عصير ليمون + زيت زيتون وملح وفلفل



الطريقة :

انقعي البرغل في الماء لمدة ساعتين أو ثلاثة ثم صفيه، واخلطي البقدونس والنعناع والبصل والطماطم في طبق ثم ضيفي البرغل، واحلطي عصير اللميون والزيت والملح والفلفل في وعاء ثم اسكبيه على السلطة وزينيها بالخس.



6- سلطة المكرونة بالمشروم

نصف كيلو مكرونة حلزونية+ كوب مشروم مقطع شرائح + نصف كوب صوص البيستو+ ربع كوب جبن بارميزان مبشور+ طماطم مقطعة 4 قطع+ زيت زيتون ملح وفلفل أسود



الطريقة:

ضعي المشروم في صينية على ورق زبدة وأدخليه الفرن لمدة 10 دقائق، واسلقي المكرونة في إناء ماء مغلي ثم صفيها، وفي وعاء كبير ضعي المكرونة مع المشروم وضيفي الملح والفلفل والطماطم وزيت الزيتون ثم ضيفي البيستو وقلبي جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين وعند تقديمها ضيفي عليها الجبن البارميزان.