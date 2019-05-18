الإيمان القوى وآليات النصر فى رمضان.. محاضرة بثقافة بالبحر الأحمر

أقام قصر ثقافة الغردقة عددا من الأنشطة المتميزة تضمنت عرض استكتش فني لذوي القدرات الخاصة، واسكتش فني استعراضي لرواد قصر ثقافة الغردقة بقيادة الفنان شاذلي حلبي والمتضمن زفة العروسة.



كما تم إلقاء بعض الفقرات الغنائية وإلقاء قصائد شعرية للشعراء، إلي جانب ذلك أقيمت مسابقة فنية ترفيهية للأطفال في مجال الرسم واختيار أفضل الأعمال المتميزة.



بينما عقد القصر محاضرة بعنوان "ذكري العاشر من رمضان" ألقاها العميد محمد مصطفي الذي أوضح أن حرب العاشر من رمضان انتصارا للشعب المصري كله ونستلهم منه القوة والعزيمة ويعتبر ملحمة تاريخية كبيرة يتوقف عندها العالم كله، حيث أعادت للمنطقة العربية كرامتها وعزتها وفي نهاية المحاضرة تم طرح بعض الأسئلة.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "الإيمان القوى وآليات النصر فى رمضان" للمحاضر الأستاذ الشاذلى عبد العزيز بشير، الذي أوضح أن شهر رمضان يعد شهر العبادات الذي أنزل فيه القرآن معجزة العرب والمسلمين التي تتحدى الفصحاء إلى يومنا هذا، بجانب أنه شهر الفتوحات والبطولات والانتصارات قديما وحديثا، وشهر المواقف الحاسمة التي بها تقدم المسلمون وانتشر الإسلام وتشكل التاريخ، وعلى الدرب سار المصريون في حرب العاشر من رمضان، مسجلين صفحة جديدة في سجل البطولات والفتوحات الكبيرة، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة ثقافية بعنوان "التكافل الاجتماعي وزكاة الفطر" ألقاها الأستاذ فتحي أحمد برشاوي، الذي أوضح أن الإسلام قد شرع لنا التكافل لنتعاون على البر والتقوى، فالمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، يعطف الأغنياء على الفقراء والمساكين والمحتاجين كما شرع لنا زكاة الفطر والهدف منها كي يواكبوا الحياة بما فيها من مشاقٍ ومتاعب.



ونفذ قصر ثقافة رأس غارب ورشة فنية للأطفال باستخدام الوان الفيبر كاسل، أعقبها عرض لأفلام كارتون للأطفال منها "قصة قوم عاد" حيث تعتبر قصص الأطفال وسيلة تربوية تعليمية محببَّة، تهدف إلى غرس القيم والأمور الإيجابية في نفوس الأطفال، وإشباع بعض احتياجاتهم النفسية، والإسهام في توسيع مداركهم وإثارة خيالاتهم.