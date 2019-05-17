عثروا عليه في صندوق قمامة.. مقتل إيطالي في بريطانيا.. صور

ذكرت صحيفة "توداي" الإيطالية، أنه عُثر على جثة شاب إيطالي يُدعى إريك سانفيليبو ملقاة في حاوية قمامة بحي ايسلنجتون في العاصمة البريطانية لندن.



وأوضحت الصحيفة أن الشاب الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا من مواطني مدينة بيزا الإيطالية، وعُثر على جثته السبت الماض، بعدما عمل نادلًا لبضعة أشهر في لندن.



وأضافت الصحيفة أن رأس الشاب الإيطالي كانت ممتلئة بالجروح، وإن كان لم يُعرف بعد ما إذا كانت الوفاة بسبب هذه الجروح في الرأس أم لسبب آخر، ولا تزال السلطات البريطانية تفحص الجثة وتجري تحريات عن ملابسات الحادث.



وكان من عثر على جثة الشاب الإيطالي رجل كان يبحث عن حاوية قمامة مكانها الطبيعي أمام منزله، لكنه وجدها في حديقة منزل آخر.



وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 52 عامًا للتحقيق معه، لكنها أطلقت سراحه بعد وقت قصير، ودعت الشرطة أي شاهد لديه معلومات حول الحادث للتواصل معها.



وكان الشاب الإيطالي عاد إلى بلاده قبل أشهر لزيارة أمه وشقيقته وتجديد بطاقة هويته، ثم توجه ثانية إلى لندن حيث يعمل.



وانتقلت أسرة الشاب المتوفي وأصدقاؤه إلى لندن، ووصفه أصدقاؤه المصدومون بأنه كان شابًا مفعمًا بالحيوية، وأنه أخبرهم بأن أموره تسير على ما يرام في لندن.