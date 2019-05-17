شاهد.. نائبة نمساوية تعترض على قانون حظر الحجاب.. بتلك الطريقة

عبرت نائبة نمساوية عن رفضها لقرار حظر الحجاب في النمسا وقامت بارتدائه خلال إحدى الجلسات في البرلمان للتعبير عن استيائها من قرار حظر ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في المدارس الابتدائية.



وقالت مارتا بيسمان خلال كلمتها قبل ارتدائها الحجاب: "هل هذا ما تخافون منه؟ هل تخافون من قطعة قماش؟ انظروا إلي الآن ارتديت الحجاب ماذا تغير؟ ألست أنا كما كنت من قبل؟"



وأكدت في كلمتها أن هناك إتجاها متطرفا في النمسا يرى الحجاب فزاعة يخاف أن تنتشر وتسبب ذلك الاتجاه المتطرف في حوادث عنف ومضايقات للمسلمات المحجبات.









