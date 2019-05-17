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ديني

المفتي: قضية الرشوة مظهر سلبي في المجتمعات.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:56 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الصوم يدفع بالإنسان إلى الجوانب الإيجابية ويبعده عن الجوانب السلبية، ويجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه ماذا جنينا من هذا الشهر الفضيل من جوانب إيجابية.

وأضاف المفتي خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن مقارنة السلوك السلبي للإنسان في شهر رمضان يختلف عن شهري شعبان ورجب، مشيرًا إلى أن قضية الرشوة تمثل مظهرا سلبيا في المجتمعات، متسائلا هل الصائم في رمضان قبل رشوة مقارنة بالشهور الأخرى.

وتابع: يجب القضاء على الرشوة في شهر رمضان، والسعي نحو بناء الإنسان، ولا بد أن نعايش أسباب الفساد والخلل الذي أدى لذلك.

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