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حوادث

ربنا ستر.. إصابة 5 أشخاص بتصادم بين سيارة وتوك توك بوادى النطرون

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:13 م
حادث تصادم
حادث تصادم
جمالات الدمنهورى
أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك بطريق المنطقة الصناعية بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.

اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك بطريق المنطقة الصناعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:" يوسف إبراهيم سليمان، 11 سنة، بجرح قطعى بالرأس، ومروان على سليمان، 11 سنة، بجروح متفرقة بالرأس، وعبد الله سليمان صالح، 16 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ومستور زايد محمد، 34 سنة، بجرح أسفل الفم، وحسن محمد عزب، 28 سنة، بجرح فى الوجه".

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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