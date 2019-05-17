دعاية لشركة ملابس.. محمد صلاح فى إعلان جديد برفقة ميسي وبوجبا.. فيديو

شارك المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في حملة دعائية جديدة خاصة بشركة ملابس شهيرة.



ظهر محمد صلاح في إعلان جديد برفقة كل من ليونيل ميسي،نجم برشلونة،وبول بوجبا،نجم مانشستر يونايتد،وعدد من نجوم الرياضة في العالم.



يستعد محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أول الشهر المقبل أمام فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي.





