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أخبار العالم

إثيوبيا تبدأ تطبيق نظام لترشيد استهلاك الكهرباء بسبب عجز مائي

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:47 م
أديس أبابا
أديس أبابا
رويترز
قال وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي جيتاهون اليوم الجمعة إن بلاده بدأت تطبيق نظام لخفض توزيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي والصناعي بعدما أدى انخفاض في مناسيب المياه في سدود كهرومائية إلى عجز في الإنتاج.

وأبلغ سيلشي مؤتمرا صحفيا أن انخفاض منسوب المياه في سد جيبي 3 تسبب في عجز قدره 476 ميجاوات، أو أكثر من ثلث قدرات البلاد لتوليد الكهرباء البالغة 1400 ميجاوات.

وأضاف الوزير أن إثيوبيا علقت أيضا صادراتها من الكهرباء إلى جارتيها جيبوتي والسودان والتي تدر على البلاد عائدات قدرها 180 مليون دولار في السنة.

وقال سيلشي إن المستهلكين في المنازل سيواجهون انقطاعات في الكهرباء لبضع ساعات يوميا بموجب برنامج الترشيد الذي سيستمر حتى يوليو، في حين سيتعين على شركات الأسمنت والصلب تقليل عدد نوبات العمل.

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