مصمم فستان زفاف الأميرة ديانا ينتقد ملابس ميجان ميركل لهذا السبب

انتقد مصمم فساتين زفاف الأميرة الراحلة ديانا، زوجة ابنها الأمير هاري، ميجان ميركل، بسبب اعتمادها في ملابسها على علامات أزياء عالمية بعيدة عن الماركات البريطانية.



ووفقًا لما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقال ديفيد إيمانويل ذو الـ 62 عامًا، إن ميجان ميركل تعتمد بشكل كبير على الأزياء من العلامات الفرنسية الراقية التي وصفها بأنها ليست رخيصة، وذلك في مقابلة تليفزيونية معه.



وقال "ديفيد" إن "ميجان" الآن أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية لذلك يجب أن تضع في اعتبارها طريقة اختيارها لملابسها والماركات العالمية التي تختار منها أزيائها، وأنها عليها أن تركز على العلامات البريطانية بشكل كبير الفترة المقبلة، سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لطفلها الجديد أرشي.