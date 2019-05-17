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مرأة

مصمم فستان زفاف الأميرة ديانا ينتقد ملابس ميجان ميركل لهذا السبب

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:30 م
ميجان ميركل
ميجان ميركل
رشا عوني
انتقد مصمم فساتين زفاف الأميرة الراحلة ديانا، زوجة ابنها الأمير هاري، ميجان ميركل، بسبب اعتمادها في ملابسها على علامات أزياء عالمية بعيدة عن الماركات البريطانية.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقال ديفيد إيمانويل ذو الـ 62 عامًا، إن ميجان ميركل تعتمد بشكل كبير على الأزياء من العلامات الفرنسية الراقية التي وصفها بأنها ليست رخيصة، وذلك في مقابلة تليفزيونية معه.

وقال "ديفيد" إن "ميجان" الآن أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية لذلك يجب أن تضع في اعتبارها طريقة اختيارها لملابسها والماركات العالمية التي تختار منها أزيائها، وأنها عليها أن تركز على العلامات البريطانية بشكل كبير الفترة المقبلة، سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لطفلها الجديد أرشي.
مصمم فستان زفاف الأميرة ديانا ينتقد ملابس ميجان ميركل لهذا السبب
مصمم فستان زفاف الأميرة ديانا ينتقد ملابس ميجان ميركل لهذا السبب
مصمم فستان زفاف الأميرة ديانا ينتقد ملابس ميجان ميركل لهذا السبب
مصمم فستان زفاف الأميرة ديانا ينتقد ملابس ميجان ميركل لهذا السبب

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