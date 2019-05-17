لاجارد: الحرب التجارية بين أمريكا والصين خطر على الاقتصاد العالمي

قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم يتم تسويتها.



وأبلغت لاجارد رويترز أثناء زيارة إلى أوزبكستان "من البديهي، أن الخطر النزولي الذي لدينا هو التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين".



وأضافت قائلة "وإذا لم تحل هذه التوترات، فمن الواضح أن ذلك عامل خطر سيستمر في المستقبل".