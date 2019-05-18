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صبح وليل .. اعرف حالة الطقس ودرجة الحرارة في محافظتك اليوم

السبت 18/مايو/2019 - 12:01 ص
درجات الحرارة في
درجات الحرارة في القاهرة
نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية في محافظات مصر، اليوم السبت، استقرارا في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة الى مضطربة، وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 18 35
شبين الكوم 18 34
طنطا 17 33
دمنهور 18 30
الإسكندرية 18 26
بلطيم 18 27
مطروح 17 25
السلوم 14 25
سيوة 19 37
بورسعيد 18 27
دمياط 18 26
الزقازيق 18 35
الاسماعيلية 16 35
السويس 19 34
العريش 15 30
رفح 15 30
رأس سدر 20 32
نخل 14 33
نويبع 18 34
طابا 18 31
كاترين 14 30
الطور 21 34
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 26 33
الفيوم 19 35
بنى سويف 18 35
المنيا 18 36
أسيوط 20 36
سوهاج 20 36
قنا 20 37
الأقصر 21 39
أسوان 21 40
أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 25 37
شلاتين 27 35
ابو رماد 26 34
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32

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