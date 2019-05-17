قصة القميص الثوري لـ برشلونة الموسم المقبل

قررت إدارة فريق برشلونة الإسباني، إضافة قميص رابع يرتديه الفريق الموسم المقبل في المباريات والمناسبات الكبيرة فقط ومنها الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد ليضاف إلى القمصان الثلاثة التي تمت الموافقة عليها بالفعل لموسم 2019-2020.



وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تصميم القميص الرابع الذي يجسد الصورة الأسطورية لكتالونيا، وسيكون باللون الأصفر باستثناء أربعة خطوط حمراء كأنها رسمت بأصابع اليد توضع على واجهة القميص بشكل مائل.



وقالت الصحيفة إن القميص الحصري المخصص للمباريات الكبرى فقط سيكون أول قميص ثوري في تاريخ النادي، ويتوقع الخبراء أن يسجل مبيعات قياسية مما يوضح أن الهدف الرئيسي منه هو تحصيل مكاسب ضخمة للنادي من خلال بيع قمصانه حول العالم.



يذكر أن قميص البلوجرانا الرئيسي في الموسم المقبل سيكون مثيرا للجدل أيضا، حيث سيتكون من اللونين التقليديين الأحمر والأزرق، لكن على شكل مربعات، فيما يشبه تصميم قميص المنتخب الكرواتي.