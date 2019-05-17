ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قصة القميص الثوري لـ برشلونة الموسم المقبل

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:14 م
برشلونة
برشلونة
نور عادل
قررت إدارة فريق برشلونة الإسباني، إضافة قميص رابع يرتديه الفريق الموسم المقبل في المباريات والمناسبات الكبيرة فقط ومنها الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد ليضاف إلى القمصان الثلاثة التي تمت الموافقة عليها بالفعل لموسم 2019-2020.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تصميم القميص الرابع الذي يجسد الصورة الأسطورية لكتالونيا، وسيكون باللون الأصفر باستثناء أربعة خطوط حمراء كأنها رسمت بأصابع اليد توضع على واجهة القميص بشكل مائل.

وقالت الصحيفة إن القميص الحصري المخصص للمباريات الكبرى فقط سيكون أول قميص ثوري في تاريخ النادي، ويتوقع الخبراء أن يسجل مبيعات قياسية مما يوضح أن الهدف الرئيسي منه هو تحصيل مكاسب ضخمة للنادي من خلال بيع قمصانه حول العالم.

يذكر أن قميص البلوجرانا الرئيسي في الموسم المقبل سيكون مثيرا للجدل أيضا، حيث سيتكون من اللونين التقليديين الأحمر والأزرق، لكن على شكل مربعات، فيما يشبه تصميم قميص المنتخب الكرواتي.
قصة القميص الثوري لـ برشلونة الموسم المقبل
قصة القميص الثوري لـ برشلونة الموسم المقبل

ترشيحاتنا

فرجاني ساسي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل موقعة المغرب

الكويت تعلن حالة الاستنفار وتحذر المنطقة من اندلاع الحرب

دعاية لشركة ملابس.. محمد صلاح فى إعلان جديد برفقة ميسي وبوجبا.. فيديو

لتقليص نفوذ إيران وحزب الله .. غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية جنوب غربي دمشق.. فيديو

فى عيد ميلاد عادل إمام.. نجيب ساويرس: ما عاش اللي يضايقك يا زعيم

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور