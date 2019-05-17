ثنائي بالدوري الأوروبي وآخر بالأبطال.. استبعاد 11 لاعبا من قائمة البرازيل لكوبا أمريكا رغم تألقهم

، خاصة في ظل الاستعدادات للبطولات القارية الكبرى، وعادة ما يكون المدير الفني محط هجوم كبير من جانب الجماهير بسبب اختياراته وضمه واستبعاده عددا من اللاعبين.



حالة من الاستغراب والهجوم يتعرض له المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي وذلك بعدما أعلن عن قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تنظمها البرازيل خلال شهر يونيو المقبل، فعلى سبيل المثال استبعد تيتي ثنائي تشيلسي الإنجليزي ديفيد لويز، ويليان واللذان لعبا دورًا كبيرًا في تأهلهم فريقهم لنهائي الدوري الأوروبي، بالإضافة الي استبعاده للبرازيلي لوكاس مورا، والذي كان أحد أسباب تأهل فريقه توتنهام هوتسبر إلي نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل ثلاثة أهداف امام اياكس الهولندي في نصف نهائي أبطال أوروبا.



وشهدت القائمة تواجد كل من :

حراسة المرمى: أليسون باكير - إيديرسون - كاسيو

الدفاع: أليكس ساندرو - داني ألفيس - إيدير ميليتو - فاجنر - فيليبي لويس - ماركينيوس - ميراندا - تياجو سيلفا

الوسط: آلان - آرثر ميلو - كاسيميرو - فرناندينيو - لوكاس باكيتا - فيليب كوتينيو

الهجوم: إيفرتون - خيسوس - نيريس - نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون



كما شهدت إيضًا القائمة مفاجأه كبرى بإستبعاد 11 لاعب من قائمة البرازيل لتلك المسابقة حيث استبعد تيتي كل من :" ويليان وديفيد لويز،نجمي تشيلسي الإنجليزي، ولوكاس مورا،نجم توتنهام الإنجليزي،ومارسيلو وفينسيوس،نجمي ريال مدريد،ودوجلاس كوستا،نجم يوفنتوس، وفابينهو، نجم ليفربول، وفورتادو، نجم فولفسبورج، وفليبي وتيلس، نجمي بورتو البرتغالي، وفيلبي أندرسون،وست هام يونايتد.

دائما ما يكون للمدربين حسابات خاصة في اختيار اللاعبين