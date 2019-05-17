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فن

فى عيد ميلاد الزعيم .. عادل إمام الزوج والأب والجد.. زوجته وقعت فى غرامه لعدم مغازلته لها

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:17 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل النجم الكبير عادل إمام اليوم الجمعة، 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 79، وسط سعادة تملأ قلوب الملايين من محبيه فى مصر والعالم.

تزوج عادل إمام خلال حياته مرة واحدة فقط، بعد قصة حب جمعته بزوجته هالة الشلقانى وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما ثلاثة أبناء هم محمد ورامى وسارة.

كشفت زوجة الزعيم عادل إمام فى إحدى الحوارات التليفزيونية أنها تعرفت على زوجها أثناء زيارته للمخرج الكبير سمير العصفورى، حيث كانت تسكن فى نفس العمارة التى كان يسكن بها، وقد أعجبت به لأنه لم يقم بمغازلتها.

رزق الزعيم عادل إمام بـ 6 أحفاد، وأكد خلال أحد الحوارات التليفزيونية أنه رفض أن يلقبونه بـ "بابا عادل"، وأصر على أن يطلقون عليه لقب "جدو "، نظرًا إلى حبه الشديد لهذا المسمى.

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