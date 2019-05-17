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فن

كلبش 3 .. الحلقة 12 الثانية عشر تتصدر جوجل

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:11 م
كلبش 3
كلبش 3
سعيد فراج
تصدرت الحلقة 12 من مسلسل كلبش 3 للفنان أمير كرارة، مؤشر البحث على جوجل، بعد عرضها على قناة الحياة الفضائية ضمن الموسم الرمضاني الجاري.

وشهدت الحلقات السابقة من المسلسل، تعافى مالك ابن سليم الأنصاري "أمير كرارة" من الفيروس الذي أصابه بعد تناوله جرعات أعطاها له أكرم صفوان "هشام سليم" مقابل تنفيذ جميع مطالبه.

وخلال حديث جمع بين مالك وسليم، تظهر الخادمة خلال تجسسها عليهما وهما يتحدثان ليتضح أنها تعمل لصالح أحد وتنقل معلومات عن سليم له.

وخلال الأحداث تتدهور حالة اللواء جمال خطاب "أحمد عبد العزيز" الصحية ويسقط على الأرض بعد إصابته بمرض السرطان الذي يخفيه عن الجميع.

ويلتقي محمود علوان "ناصر سيف" مع "رياض المصرى" ويتطرقان للحديث عن الأزمة الاقتصادية التي سوف تضرب الوطن العربي، ويحاول علوان إقناع رياض بضرورة تشكيل تحالف من المعارضين في عدد من الدول العربية من أجل تنفيذ المخططات ضد مصر، وعندما يخبر رياض "صفوان" بما يحدث يقرر التخلص من محمود علوان بسبب القلق منه.

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