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رياضة

عشق خارج المستطيل.. ميسي يجتاح كتالونيا باسمه

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:20 م
ميسي
ميسي
نور عادل
لم تتوقف نجوميته عند المستطيل الأخضر، فعشق جماهير إقليم كتالونيا في إسبانيا للأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي وصل الي حياتهم الإجتماعية والأسرية.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المعروفة بانتمائها الكتالوني، إحصائية تسلط فيها الضوء على انتشار اسم ليونيل ميسي داخل الإقليم وتسمية الصغار بهذا الاسم حبًا وعشقًا في النجم الأرجنتيني.

وطبقًا لما نشرته الصحيفة، فإن عدد المولودين الجدد في كتالونيا والذي أطلق عليهم اسم "ليو" ارتفع بنسبة 3927.27% وذلك منذ بداية ظهور ميسي وتألقه مع الفريق الكتالوني عام 2004.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 2004 تم تسميه 4 أطفال فقط باسم "ليو" مقارنة بتسمية 443 طفل بنفس الاسم لعام 2014 مع ارتفاع حب الجماهير إلي ليونيل ميسي.

واعتبرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ما حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي في كامب نو يتجاوز الفهم، حيث يعده الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.

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