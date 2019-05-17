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فن

رسالة غاضبة من غادة نافع بسبب عيد ميلاد ماجدة

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:24 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة غادة نافع نجلة الفنانة القديرة ماجدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك منشورا أعلنت فيه عن غضبها عن عدم الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الفنانة ماجدة الذى وافق يوم 6 من الشهر الحالي.

وعلقت غادة نافع: كل سنه وعادل امام بخير ربنا يديله العمر الطويل بس عايزه افكركوا انكم نسيتوا، العمر لحظة والعظيمة ماجدة التي قدمت لمصر الوطنية قبل المصالح الشخصية، وأنتجت وقدمت العمر لحظة عن حرب أكتوبر المجيدة، وأنتجت عظماء الإسلام وهجرة الرسول، وقدمت المراهقات، وكان أول فيلم يناقش مشاكل الفتاة المراهقة في المجتمع المصري".

وتابعت غادة نافع: "عندما نحتفل بأعياد ميلاد الفنانين يجب ألا ننسى العظيمة ماجدة التي قدمت ما لم يقدمه أي فنان.. قليلا من الوفاء يامصر".

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