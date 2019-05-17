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فن

130 ألفا عبر يوتيوب.. مملكة الغجر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة لليوم الثاني

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:13 م
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الحلقة 12 من مسلسل "مملكة الغجر"، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعد تلك الحلقة الرابعة التى تدخل القائمة، والثانية على التوالى.

وحققت الحلقة 12 من مسلسل مملكة الغجر بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحها ما يزيد عن 130 ألف مشاهدة، لتحتل المركز 14 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة.

مسلسل مملكة الغجر يتناول قصة حياة الغجر بشكل جديد ومختلف، من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في البطولة سامح الصريطي، أحمد كرارة، ثناء شافع، حازم سمير، ميار الغيطي، وعزة مجاهد.

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