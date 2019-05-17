سعيدة بردود الفعل حول مسلسل زلزال .. منى عبد الغني: المشاركة في عمل فني برمضان له مذاق خاص

أكدت الفنانة منى عبد الغنى أنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها حول مسلسل "زلزال"، والذي تشارك فى بطولته هذا العام بجانب الفنان محمد رمضان وعدد من الفنانيين.



وأضافت منى عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الصدفى جعلتها تشارك للعام الثالث على التوالى فى الماراثون الرمضانى بعمل درامى، مؤكدة أن التواجد الفنى خلال الشهر الكريم بعمل جديد له مذاق خاص.



وتابعت منى عبد الغنى، أن على الرغم من أن نسبة المشاهدة خلال شهر رمضان تكون مرتفعة، هناك أعمال فنية تتعرض للظلم.

