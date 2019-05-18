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ديني

علي جمعة: صيام الدهر كله لا يجزئ عن إفطار هذا اليوم من رمضان

السبت 18/مايو/2019 - 07:20 ص
إفطار يوم من رمضان
إفطار يوم من رمضان
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه إذا أفطر الإنسان يوم برمضان لا يقضي عنه صيام الدهر كله في هذه الحالة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- شدد النهي عن إفطار أيام من رمضان بدون وجود عذر شرعي أو رخصة أو مرض يمنع الصيام، مشيرًا إلى أنه –صلى الله عليه وسلم – أخبر بأن إفطار يوم واحد في رمضان بغير عذر أو مرض لا يقضيه صيام الدهر كله.

واستشهد بما ورد في سُنن الترمذي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله تعالى عنه- ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلهِ وَإِنْ صَامَهُ»، منوهًا بأن فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لا يُدْرِكُ صَوْمُ الدَّهْرِ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ صَوْمَهُ لَوْ كَانَ صَامَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فالْمُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ، غَيْرُ مُدْرِكٍ بِذَلِكَ الْقَضَاءِ مَا كَانَ يُصِيبُهُ لَوْ صَامَهُ فِي عَيْنِهِ.

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