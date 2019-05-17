أحمد عمر هاشم: الرسول أطلق على أبي هريرة كنيته لهذا السبب

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو من كنى الصحابي الجليل عبدالرحمن بن صخر بكنية أبو هريرة، واصبح يشتهر به حتى يومنا هذا، لافتا إلى أن النبي أطلق عليه تلك الكنية حينما رأه يحمل هرة في كمه، وهو ما يعني شدة رفقه بالحيوان.



وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال لقائه مع الإعلامية «قصوا الخلالي»، في برنامج «أحاديث الفتنة» على فضائية «TEN»، أن علم الحديث يذكر الذين راو عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهرو بكنيتهم أكثر ما يذكرهم بأسمائهم، كما أن بعض الصحابة اشتهروا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بألقابهم، وهو ما جعل علماء الحديث يهتموا بتميز كل راوي بميزته وتحديد درجته من الثقة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.



وأشار إلى أن اهتمام علماء الحديث بسير الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تأكيد على تعريف الراوه وملابساتهم ومواصفاتهم الدقيقة لأنهم يرون الحديث عن رسول الله وهو دين، قائلا: "هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم".

