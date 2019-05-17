بعد أكبر تراجع خلال عامين.. لجنة برلمانية تكشف موعد هبوط الدولار لـ15 جنيها

توقع النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.



وأضاف حسن السيد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه مع نهاية العام المالي الحالي، سوف يصل سعر الدولار إلى 15 جنيها، وتابع: هذا الكلام ليس مجرد إنشاء، بل إنه يستند إلى مجموعة من الحقائق التي تنصف الاقتصاد المصري وتؤكد نهضته مرة أخرى.



وأشار النائب، إلى أنه من الأشياء التي تدل على قدرة الاقتصاد على النهوض وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، هو المشاريع العملاقة التي قامت بها مصر وفتح المجال للمستثمرين بشكال غير مسبوق وزيادة التحويلات الخارجية وارتفاع الصادرات المصرية، كلها أشياء تنصف الاقتصاد القومي.



وكان البنك المركزي المصري، قد كشف عن تسجيل الدولار أقل مستوى أمام الجنيه منذ مطلع شهر مارس 2017، ليتراجع دون 17 جنيها أمام الجنيه، كما أوضح البنك أن خسائر الدولار تجاوزت 86 قرشا منذ مطلع العام الجاري.