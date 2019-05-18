لتطوير منظومة الدعم.. التموين: 585 مركز خدمة مطور تكنولوجيًا في جميع المحافظات.. وهذه اشتراطات التقديم على رخصة مخبز بلدي

التموين: 585 مركز خدمة مطور تكنولوجيًا في جميع المحافظات

بمساحة لا تقل عن 65م.. اشتراطات التقديم على رخصة مخبز بلدي





لتطوير منظومة الدعمتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بخطة تطوير للمكاتب التابعة في جميع المحافظات في إطار اتجاهها لتطوير منظومة الدعم وتحويل وإنشاء مراكز خدمة تموينية جديدة ومطورة تكنولوجيًا.وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت خطة تطوير المكاتب التابعة في جميع المحافظات وتحويلها إلى مكاتب مميكنة تكنولوجيا، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من الجامعات لإعطاء العاملين بالمكاتب دورات تدريبية على المهارات التكنولوجية.وأضاف كمال لـ صدى البلد، أنه سيتم تحويل بعض المكاتب الكبير إلى مراكز خدمة تموينية حديثة ومتطورة تكنولوجيا لتكون مراكز خدمة رئيسية بالإضافة إلى إنشاء بعض المراكز المستحدثة في المحافظات التي لا يمكن تحويل أحد مكاتبها إلى مركز خدمة تموينية متطور تكنولوجيا بهدف توفير 585 مركز خدمة تموينية حديث ومطور تكنولوجيا في جميع المحافظات.وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم الحالية هدفها الأول والأخير هو حق المواطن وضمان حصوله على خدمة لائقة من خلال منظومة تموينية سليمة ذات قاعدة بيانات سليمة وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية.وأضاف "مدكور"، لـ صدى البلد، أن خطة الوزارة تتضمن التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.وأوضح أن التحول الرقمي للخدمات التموينية يعني تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيا سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية، كاشفا عن بدء تطبيق خطة الدولة فى التحول الرقمى على الخدمات التموينية تجريبيبا بمحافظة بورسعيد فى 30 يونيو المقبل.وأوضح مدكور، أن وزارة التموين مستمرة في تنقية قوائم المستفيدين من الدعم حتى تحقيق العدالة الاجتماعية في حصول المستحق فقط على الدعم من الدولة بحيث يكون دعما لائقا وكريما بعد إبعاد غير المستحقين من المنظومة لتوسيع رقعة الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية.أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط التقديم للحصول على رخصة مخبز تمويني بحيث تكون الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفي بحاجة السكان مع عدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الأفرنجي أو السياحي أو الحلوى من العجين.الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة:1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 م.2- ارتفاع المخبز لاتقل عن 4 م ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشاني.3- مصدر المياة والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحي.4- جدران المعجن بالقيشانى وارضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين واخر للمياة الساخنة وان يتم العجن اليا فى حلة مصنوعه من مادة غير قابلة للصدا.5- دورة المياة والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.6- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.7- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى أخطار الحريق.9- لابد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة).10- سعة خزان السولار الأرضى لا يقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.12- أن يكون المخبز مزودا بأجهزة إطفاء الحريق مع مراعاة قواعد الأمن الصناعى.13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فاترينة عرض الخبز وأرفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.