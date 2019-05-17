مكونات بسيطة.. طريقة تحضير الكنافة بحشو الكراميل والكروكانت

يمكن تحضير الكنافة بأكثر من طريقة، وقدمت الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد عبر صفحتها الرسمية طريقة تحضير الكنافة بحشو الكراميل الكروكانت، وذلك باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير الكنافة بحشو الكراميل والكروكانت:



½ كيلو كنافة محمرة



للحشوة:



كريمة لباني مخفوقة

للزينة:

كروكانت باللوز



المقادير:



1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة زبدة

1 كوب لوز مقشر محمص

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا



طريقة الكنافة بحشو الكراميل والكروكانت:



1- تحمر الكنافة مع السمنة والسكر البودرة في حلة على النار، او تخلط الكنافة مع السمنة، وتدخل لكي تتحمر في الفرن حتى اللون الذهبي



2- ترص الكنافة في طبق تقديم ثم تزين بالكريمة المخفوقة والكروكانت المكسر او المطحون حسب الرغبة.



طريقة الكروكانت:



3- يوضع السكر في حلة ساخنة حتى يتحول الكراميل، ثم يوضع ملعقة الزبدة والبيكنج صودا والمكسرات ويقلب جيدًا، ثم يصب على سيليكون شيت ويترك حتى يبرد ثم يكسر ويستخدم لتزيين الكنافة.



ملحوظة نجاح الكنافة بحشو الكراميل و الكروكانت:



يجب أن تكون الكنافة غير طازجة.

لتسهيل تحمير الكنافة، يراعى ضربها في محضرة الطعام اولا لسهولة التحمير.

يفضل أن تكون المكسرات محمصة تحميصة خفيفة.

يفضل أن تكون المكسرات في درجة حرارة الغرفة، ولا تكون باردة حتى لا يتماسك الكراميل.

يمكن اضافة بالكروكانت مع الكنافة المحمرة بدلا من السكر البودرة.

يفضل استخدام الكريمة اللباني، وليس الكريم شانتيه البودرة او كريمة الخفق مع كيس كريمة شانتيه بودرة.

لطحن بالكروكانت يوضع في محضرة الطعام.