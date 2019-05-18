هاجر عفيفي: شخصية سمر في قمر هادي فجرت طاقات داخلي

أبدت الممثلة هاجر عفيفي، سعادتها بردود الأفعال الرائعة التي تلقتها عن تقديمها لشخصية سمر خلال مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة، إخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "طاقة نور" رمضان قبل الماضي.



وأضافت هاجر عفيفي لـ صدى البلد، أنه من حسن حظها التعاون للمرة الثانية مع مخرج لديه رؤية مختلفة للممثلين المشاركين معه، ودائما ما يقدمهم في شكل جديد ومختلف عليهم ومفاجئ للمشاهدين، مشيرة إلى أن له فضل في تقديمها هذا العام بمنطقة جديدة عليها تماما لأول مرة من خلال شخصية "سمر" التي فجرت طاقات تمثيلية لم تكن تعلم بوجودها داخلها بسبب رؤوف عبد العزيز.



وأوضحت هاجر عفيفي أنها تحمست للشخصية بمجرد عرضها عليها، خاصة أنها شخصية مركبة وصعبة جدا ولكنها تحتوى على مساحة تمثيلية كبيرة تظهر من خلالها طاقتها الفنية التي لا يعلم عنها الجمهور شيئا، وهذا ما حدث بالفعل فبمجرد عرض المسلسل تلقت ردود فعل غير متوقعه عليها .



ومسلسل قمر هادي هو التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".



قمر هادي من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.