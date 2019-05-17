واحد من جمهورك .. محمد رمضان يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79

ودشن عدد من محبى عادل إمام هاشتاج بعنوان #الزعيم، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين، وجاءت التغريدات كالتالي.



عيد ميلاد الزعيم #عادل_إمام إمبراطور الشاشة #الزعيم.







هنأ الفنان محمد رمضان النجم الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده اليوم، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى فيسبوك معلقا: عيد ميلاد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ ورئيس قسم الفن.. وختم بهاشتاج أسفل تعليقه #واحد- من- جمهورك.ويحتفل اليوم 17 مايو النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79، وسط سعادة تملأ قلوب الملايين من محبيه فى مصر والعالم.