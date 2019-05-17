واحد من جمهورك .. محمد رمضان يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79

هنأ الفنان محمد رمضان النجم الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده اليوم، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى فيسبوك معلقا: عيد ميلاد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ ورئيس قسم الفن.. وختم بهاشتاج أسفل تعليقه #واحد- من- جمهورك.
ويحتفل اليوم 17 مايو النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79، وسط سعادة تملأ قلوب الملايين من محبيه فى مصر والعالم.
ويحتفل اليوم 17 مايو النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79، وسط سعادة تملأ قلوب الملايين من محبيه فى مصر والعالم.
ودشن عدد من محبى عادل إمام هاشتاج بعنوان #الزعيم، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين، وجاءت التغريدات كالتالي.
عيد ميلاد الزعيم #عادل_إمام إمبراطور الشاشة #الزعيم.
عيد ميلاد الزعيم #عادل_إمام إمبراطور الشاشة #الزعيم.