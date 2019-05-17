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فن

واحد من جمهورك .. محمد رمضان يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:34 م
عادل امام
عادل امام
هنأ الفنان محمد رمضان النجم الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده اليوم، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى فيسبوك معلقا: عيد ميلاد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ ورئيس قسم الفن.. وختم بهاشتاج أسفل تعليقه #واحد- من- جمهورك.

ويحتفل اليوم 17 مايو النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79، وسط سعادة تملأ قلوب الملايين من محبيه فى مصر والعالم.

ودشن عدد من محبى عادل إمام هاشتاج بعنوان  #الزعيم، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين، وجاءت التغريدات كالتالي.

عيد ميلاد الزعيم #عادل_إمام إمبراطور الشاشة #الزعيم. 


واحد من جمهورك .. محمد رمضان يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79

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