الجندي: لا يجوز للجنب او الحائض دخول المسجد مطلقًا..فيديو

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض الفقهاء أكدوا أنه لا يجوز دخول الجنب والحائض والنفساء للمساجد مطلقًا.



وأوضح "الجندي"، خلال برنامج "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" أن بعض الفقهاء الآخرين حرموا مكث الجنب والحائض والنفساء في المسجد، ولكن أجازوا أن يعبروا المسجد كعابر سبيل.



ولفت إلى أنه يوجد رأي ثالث يجيز دخول الحائض والنفساء للمسجد، ولكن حرم دخول الجنب؛ لأنه يستطيع الاغتسال وإزالة الحدث على عكس الحائض والنفساء.

