جامعة عين شمس في أسبوع .. حزلقوم وسراج بيه في امتحان ألسن .. وكلية الطب تصل لصاحب رسالة "هنتحر يوم 1-6" .. وعزت يوقع على بروتوكول التأمين على المنشآت وبحث عقد تدريب في مجال الترميم مع جامعة إيطالية

رئيس جامعة عين شمس:

إمكانيات الجامعة تستلزم الاتجاه للتأمين على منشآتها

ألسن عين شمس:

سؤال "حزلقوم" بامتحان الترجمة يواكب متطلبات سوق العمل

وكيل طب عين شمس:

الكلية قررت تأجيل امتحانات الطالب صاحب رسالة الانتحار









شهدت جامعة عين شمس عددا من من الفعاليات والأحداث على مدار أيام الأسبوع الماضي، وكان أبرزها وصول كلية الطب لصاحب رسالة "هنتحر يوم 1-6"، وسؤال عن "حزلقوم وسراج بيه" في امتحان بكلية الألسن.





بدأت فعاليات الأسبوع الماضي لجامعة عين شمس بإعلان د.منى فؤاد عميد كلية الألسن، عن الانتهاء من تحويل أول مقرر دراسي بالكامل الي مقرر إلكتروني، وهي مادة الحاسب الآلي للفرقة الأولي، تحت إشراف د.عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د.إلهام بدر مدرس اللغة العبرية وآدابها ومدير وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية.





وأضافت منى فؤاد، أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها للحاق بركب التعليم الإلكتروني مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرة الي أن العام القادم سيشهد تعميم تجربة الاختبارات الالكترونية علي اللغة الثانية.





بينما تفقد د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية الآداب بحضور د. سوزان القلينى عميدة الكلية، ود. مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وقام بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب وسير أعمال الامتحانات وتوفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب وتوافر عدد كاف من المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من إجراء الامتحانات في جو مناسب للطلاب وكذلك تواجد أستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب والتأكد من التوزيع العادل للدرجات فضلًا عن تنوع الأسئلة وشمولها المنهج.





من جانبه وقع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وياسر أحمد رئيس مجلس إدارة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، بروتوكول تعاون مشترك في مجال خدمات الوساطة التأمينية، والتأمين على أصولها ومنشآتها الجامعية.





وفي كلمته أكد د. عبد الوهاب عزت، حرص الجامعة على التأمين على أصولها ومنشآتها الجامعية، خاصة في ظل إمكانياتها الإنشائية الضخمة وضخامة أعداد طلابها والذين يصل عددهم إلى 200 ألف طالب في مرحلتي البكالوريوس والليسانس و35 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا و30 ألف طالب تعليم إلكتروني، هذا إلى جانب ضخامة أعداد أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين، وهو ما استلزم أن تتجه الجامعة نحو تطبيق ميزة التأمين.





علقت الدكتورة فدوى كمال، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، على وضع سؤال بامتحان الترجمة للفرقة الثالثة، يطلب ترجمة من فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، مشهد "حزلقوم وسراج بيه"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار مواكبة قسم اللغة الإنجليزية لسوق العمل.





وأضافت فدوى كمال، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الهدف من السؤال هو إدخال أنواع جديدة من الترجمة السمع بصرية، وهي أحد متطلبات سوق العمل حاليا، مشيرة إلى أنه يتم تدريب الطلاب طوال العام الدراسي على هذا النوع من الترجمة.





قال الدكتور أشرف عمر، وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الكلية تمكنت من الوصول إلى الطالب صاحب رسالة "هنتحر يوم 1-6-2019".





وأضاف أشرف عمر في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الطالب كتب هذه الرسالة على باب إحدى حمامات الكلية، مشيرًا إلى أن وحدة الدعم النفسي توصلت له، وتحاورت معه، وتم اتخاذ قرار بتأجيل الامتحانات له.





واختتمت فعاليات الأسبوع بلقاء د. عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، بنيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وممثل المستشار الثقافي الإيطالي، والدكتور إنيرييكو تشيللي برتو، ممثل جامعة كاتانيا الإيطالية، وذلك بمقر قصر الزعفران.



