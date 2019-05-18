بسبب طول مدتها.. محمد فاضل: المشاهد بيقوم يشرب شاي في الفواصل الإعلانية

طالب المخرج محمد فاضل، بضرورة وجود مادة إعلامية وفقا للمعايير الدولية المهنية والهوية الثقافية المصرية.



وأضاف محمد فاضل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المجلس الأعلى الإعلام مسئول عن تنظيم الإعلانات في الإعلام.



وأشار المخرج محمد فاضل، إلى أن المشاهد عندما يشاهد الإعلان للمرة الثانية يُغلق الصوت أو يذهب لإعداد كوب شاي، لا سيما وأن وقت عرضه يستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة.



وكشف المخرج محمد فاضل عن ضرورة تحديد نسبة مئوية في الوقت المخصص لعرض الإعلانات خلال ساعات الإرسال لكل قناة، لتتراوح ما بين 10 إلى 15% بواقع 3 ساعات إعلانات في اليوم كله.