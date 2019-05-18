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محافظات

نقيب أطباء سيناء: تضحيات كبيرة من رجال الجيش في العاشر من رمضان

السبت 18/مايو/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد الدكتور صلاح سلام نقيب الأطباء بشمال سيناء ، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ذكرى عظيمة، بذل فيها رجال مصر التضحيات الغالية، حتى تحررت سيناء وعادت إلى حضن الوطن الغالي.

وأشار إلى أن النقابة كرمت كل من اللواء نبيل أبو النجا، والعميد فؤاد محمد طبل بمنحهما درع النقابة، مشيرًا إلى أن اللواء نبيل أبو النجا قام بعبور قناة السويس ونفذ مهمة خلف خطوط العدو، بينما استطاع العميد فؤاد طبل تدمير لواء مدرعات إسرائيلي كامل؛ وهو اللواء 190 مدرعات.

من جانبه، أكد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، على تقديره لدور الأطباء في المحافظة، نظرا لما يقومون به من أجل توفير الرعاية الصحية في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة.

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