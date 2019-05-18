وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

كشف المخرج محمد فاضل، عن حقيقة برنامج المقالب للفنان رامز جلال والذى من المقرر عرضه يوميا خلال شهر رمضان، قائلا:"مفيش مفاجآت للضيوف وقد تكون المفاجأة فى الموسم الأول، أما الآن فالنجوم جميعا يعرفون المقلب قبل حدوثه".



وأشار فاضل خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، متسائلا: "هل يوجد أساتذة متخصصون درسوا الأثر الإجتماعى والسياسى للبرامج التى يتم عرضها؟".



وأكمل: "لا بد من وجود معايير للبرامج التي تعرض على الشاشات، وهذا هو دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".