ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 18 مايو

السبت 18/مايو/2019 - 01:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم، ١٨ مايو ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 18 مايو فإن ذلك يعني أن لديك إرادة جبارة، وتتمتع بشخصية استقلالية، وتعشق العمل الجماهيري، لكن انتبه، فاعتدادك بنفسك يصل أحيانا إلى حد التعالي".

نصيحة:

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.

موضوعات متعلقة

إذا كنت من مواليد 20 مارس .. تعرف على رسالة الأبراج لك

شخصية اليوم فى علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 26 مارس؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 1 أبريل

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 2 أبريل

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 11 أبريل

ترشيحاتنا

لاعبو الزمالك يرفضون الإفطار خلال التدريبات بالمغرب

تركيا تمنح الطيران المصري المركز الأول على مستوى أفريقيا

هجوم إسرائيلي على دمشق.. والدفاعات الجوية السورية تتصدى

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

أين تذهب أموال الشريحة الأخيرة لصندوق النقد.. اقتصادية البرلمان تجيب

20 صورة ترصد رحلة النجم عادل إمام .. قصة مهندس زرع الفرحة في قلوب الملايين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور