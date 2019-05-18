لتميزه في التسويق والإعلام.. شاب مصري يفوز بجائزة النجم الصاعد بأستراليا

فاز الشاب المصري "محمد خيرت"، المقيم في أستراليا ومؤسس موقع Egyptian Streets، بجائزة "النجم الصاعد لشباب الخريجين" من كلية الآداب بجامعة ملبورن بأستراليا.



وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي لكلية الآداب بجامعة ملبورن لفت إلى جهود خيرت أثناء فترة دراسته بالجامعة، حيث أسس حينما كان طالبًا موقع Egyptian Streets الذي يُبث من أستراليا وأصبح منبرًا للصوت المصري بالخارج، إضافة إلى إدراج خيرت في قائمة مجلة فوربس "أوروبا" ضمن المتميزين في مجال الإعلام والتسويق، وكذلك إدراجه في قائمة مجلة فوربس "الشرق الأوسط" ضمن الشخصيات المتميزة من العرب.