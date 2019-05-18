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محافظات

شوشة: إعادة فحص ملفات تعويضات المباني والأراضي الزراعية في سيناء

السبت 18/مايو/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يجري إعادة فحص وتدقيق ملفات تعويضات المباني والأراضي الزراعية، حتى يحصل كل شخص حقة لوجود تلاعب احيانا بالأوراق المقدمة.

وأكد علي أن مشكلة تأخر تعويض الزراعات ترتبط بجهات أخرى لها دور مثل هيئة المساحة وغيرها والتي تتطلب وقتا لانهاء الاجراءات المطلوبة ، لتأكيد ملكية المواطنين للأراضي الزراعية والعقارات، حتى لا يحدث أي خطأ في عمليات الصرف .

وأكد أن الوضع الطبيعي أن يسعى المواطن للحصول علي حقه، مشيرا انه لا يوجد تأخير في عمليات الصرف ، وإنما هناك عمليات فحص الأوراق للتأكد من صحتها.

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