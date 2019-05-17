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أخبار العالم

إشادة دولية بعد دخوله موسوعة جينيس .. تليفزيون الصين: السيسي يشيد أكبر وأعظم جسور العالم.. محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر نقلة نوعية للطرق.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:52 م
تحيا مصر
تحيا مصر
أحمد سيف الدين
احتفت شبكة تليفزيون الصين الدولية، بتقرير مصور، نشرته اليوم الجمعة، بافتتاح وتشييد محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد وفقا للتقرير الذي أعده التليفزيون الصيني، أحد أكبر وأهم المشاريع القومية في مصر التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

وأضاف التقرير الذي نشرته شبكة تليفزيون الصين الدولية، أن كوبري تحيا مصر يعتبر أعرض كوبري في العالم، كما أن محور تحيا مصر يعتبر المكمل لمحور الزعفرانة مطروح الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط بدءًا من الزعفرانة مرورًا بطريق الجلالة بطول 82 كم، وطريق القاهرة العين السخنة بطول 106 كم، ومحور الشهيد بطول 4 كم بالإضافة إلى امتداد محور المشير بطول 8 كم.

ويبلغ عرض كوبري تحيا مصر 66.8 متر بسعة 6 حارات مرورية في الاتجاه الواحد، وقد تم تنفيذ الكوبري في زمن قياسي بلغ 3 سنوات بحجم عمالة 5 آلاف من المهندسين والفنيين والعمال، ويربط كوبري تحيا مصر المعلق جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، بطول 540 مترا، ويساهم الكوبري في تخفيف الضغط المروري الذي تعاني منه القاهرة، وتم بناؤه ليتحمل أوزانًا تصل إلى 120 طنًا.

وتأتي أهمية محور "تحيا مصر" بأنه سيعمل على تخفيف الضغط المروري الكبير للقادم من كورنيش النيل وكوبري 15 مايو والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، متوجها إلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينة السادس من أكتوبر، حيث شهدت تلك المناطق خلال الأعوام العشرة الماضية، عملية اختناق مروري كبير يصل لشبه الشلل التام في أوقات الذروة، نتيجة تكدس السيارات في ظل طرق ذات أطول وأعراض ليست قادرة على استيعاب أعداد السيارات الكثيرة.



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