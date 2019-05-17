فنان كبير.. محمد فاضل: لا أشعر بالتعب أثناء العمل مع عادل إمام .. فيديو

قال المخرج محمد فاضل، إن "الزعيم عادل إمام استطاع المحافظة على مكانته ونجاحه"، مضيفا: "هو على علم تام بتوقيت المشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية".



وأضاف "فاضل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يشعر بالتعب أثناء العمل مع عادل إمام، مضيفا: "لا أشعر بالتعب أثناء العمل مع الفنانين الكبار ومع بداية التصوير يكون الفنان مهتما اهتماما شديدا بالعمل".



وتابع: "الزعيم عادل إمام يكون على دراية برواية العمل الفني بأكملها، ويكون هناك حالة من التفاهم بين الفنان الكبير والمخرج".

