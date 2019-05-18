آخر افتكاسات السحور سلطة جرين مكس لأصحاب الدايت.. صور

كثير ما نسمع ونرى أحدث أفتكاسات المطاعم الشهيرة للسحور وبأسعار تفوق الخيال لوجبات بسيطة جدا وبأقل التكاليف يمكنك أعدادها لأسرتك بالمنزل ،يقدم الشيف عاطف على افضل طريقة لعمل سلطة جرين مكس بشكل يناسب السحور لأصحاب الدايت .



مكونات سلطة جرين مكس :



خس

خيار

طماطم

جزر

فلفل الوان



طريقة التحضير :



نضع ورق من الخس في نصف الطبق

نقطع الفلفل الألوان شرائح

يرص بهذه الطريقة الموضحة فى الصورة التالية

نقطع الخيار شرائح ونضعه بنفس الطريقة المرصوصه في الطبق

نقشر الجزر ونقطعه شرائح ويرص بنفس الطريقة لتصبح بهذا الشكل الموضح فى الصور .