سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

تعيش الكرة المصرية على صفيح ساخن بالوقت الحالي، وهذا ما ظهر منذ بداية الموسم الحالي، والأجواء الساخنة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وجاء حديثًا من خلفهما نادي بيراميدز، وهذا ما ظهر في مباريات المسابقة، بالإضافة إلي صراع الثلاثي على صدارة الدوري الممتاز لهذا الموسم.



ولم تكن الأجواء المشتعلة داخل المستطيل الأخضر فقط، بل وصلت إلي الخطوط الفنية والإدارية، خاصة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك متمثلة في سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأمير مرتضى، المشرف على قطاع الكرة بالزمالك.



بدأت الحرب الكلامية بين سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى بعدما أبدى مدير الكرة بالأهلي اعتراضه على إسناد مباريات الزمالك إلي أسماء معينة من الحكام، واستبعاد أسماء أخرى مثل محمود البنا وجهاد جريشة، ليخرج أمير مرتضى ليرد عليه بعد أحد مباريات الزمالك التي أدارها محمود البنا قائلًا: "لو عايز تحكم مباريات الزمالك تعالى"، كما صرح في وقت سابق أن الأهلي ليس منافس الزمالك هذا الموسم، ولكن بيراميدز هو المنافس الحقيقي للفريق الأبيض.



واستمرت الحرب وقصف الجبهات بين الطرفين، وذلك بتصريحات سيد عبدالحفيظ التي أسقط فيها أكثر من مرة على التحكيم وأدائه في مباريات الأهلي مقارنة بمباراة الزمالك، وتشديده في تصريحاته على أن النادي الأهلي هو سيكون بطل الدوري هذا الموسم رغم كل هذا.



واشتدت الحرب بين الثنائي عقب مباراة الأهلي والداخلية والتي خرج بعدها سيد عبدالحفيظ موجهًا حديثه إلي أمير مرتضى قائلًا: "لا أعلم بأي منطق كان يُقال إن المنافس الحقيقي هو بيراميدز، الأهلي هو بطل الدوري الموسم الماضي وقبل الماضي، وكان صاحب المركز الثاني مختلف، مرة الإسماعيلي، والأخرى مصر المقاصة، فكيف يكون الأهلي غير المنافس" مواصلًا هجومه: "في البداية كان يٌقال إنهم موافقون على تحكيمي لمبارياتهم، وبالوقت الحالي لديهم اعتراضات شديدة على التحكيم المصري، وهذا شيزوفرينيا كبيرة".



وخرج أمير مرتضى اليوم ليرد بقوة على سيد عبدالحفيظ، حيث نشر صورة خاصة بأحد الحوارات الصحفية لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي يقول فيها: "أنا تعبان نفسيًا"، ليعلق المشرف على قطاع الكرة على تلك الصورة قائلًا: "اسف جدًا بقالي فترة مقصر معاك انا عارف بس انا مشغول جدًا اليومين دول اول ما اخلص اللي ورايا ان شاء الله هرجع العب معاك تاني واتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسيًا كمان #الرخم".