التموين تحدد 14 شرطا للحصول على ترخيص مخبز بلدي

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة:



1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 م.



2- ارتفاع المخبز لاتقل عن 4 م ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشاني.



3- مصدر المياة والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحي.



4- جدران المعجن بالقيشانى وارضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين واخر للمياة الساخنة وان يتم العجن اليا فى حلة مصنوعه من مادة غير قابلة للصدا.



5- دورة المياة والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.



6- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.



7- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.



8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى اخطار الحريق.



9- لابد ان تكون المدخنة اعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة).



10- سعة خزان السولار الارضى لايقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.



11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.



12- أن يكون المخبز مزود باجهزة اطفاء الحريق مع مراعاة قواعد الأمن الصناعى.



13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.



14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبة فترينة عرض الخبز وارفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.

