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اقتصاد

التموين: 585 مركز خدمة تموينية مطور تكنولوجيا في جميع المحافظات

السبت 18/مايو/2019 - 05:01 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت خطة تطوير المكاتب التابعة في جميع المحافظات وتحويلها إلى مكاتب مميكنة تكنولوجيا، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من الجامعات لإعطاء العاملين بالمكاتب دورات تدريبية على المهارات التكنولوجية.

وأضاف كمال لـ صدى البلد، أنه سيتم تحويل بعض المكاتب الكبير إلى مراكز خدمة تموينية حديثة ومتطورة تكنولوجيا لتكون مراكز خدمة رئيسية بالإضافة إلى إنشاء بعص المراكز المستحدثة في المحافظات التي لا يمكن تحويل أحد مكاتبها إلى مركز خدمة تموينية متطور تكنولوجيا بهدف توفير 585 مركز خدمة تموينية حديث ومطور تكنولوجيا في جميع المحافظات بحلول 2022.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم الحالية هدفها الأول والأخير هو حق المواطن وضمان حصوله على خدمة لائقة من خلال منظومة تموينية سليمة ذات قاعدة بيانات سليمة وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف "مدكور"، لـ صدى البلد، أن خطة الوزارة تتضمن التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.

وأوضح أن التحول الرقمي للخدمات التموينية يعني تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيا سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية، كاشفا عن بدء تطبيق خطة الدولة فى التحول الرقمى على الخدمات التموينية تجريبيبا بمحافظة بورسعيد فى 30 يونيو المقبل.

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